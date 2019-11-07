Çin 6G çalışmalarına başladı 

5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.