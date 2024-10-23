Çin, Ay'ın uzak tarafında magmatik yapıların işaretlerini buldu
Çin’in Chang’e 6 sondası, Haziran 2024’te Ay’ın uzak tarafına iniş yaparak Güney Kutbu-Aitken havzasından örnekler toplamıştı. Bu örnekler Ay'ın iki yüzü arasındaki garip farklılıkları anlamamıza yardımcı olabilir.
Çin'in Chang'e 6 ay sondası Haziran 2024'ün başında Ay'ın uzak tarafına başarılı bir şekilde iniş yaparak Ay'ın güney kutbunun yakınına yumuşak bir iniş yapmıştı.
Uzay aracının çeşitli yan görevlerle birlikte gerçekleştirdiği ana görevi, Ay'ın uzak tarafındaki ilk örnekleri incelemek ve geri getirmekti.
Ardından Chang'e 6 sondası 25 Haziran'da Ay yüzeyintan 1,935 gram örnek getirmişti.