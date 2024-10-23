Çin, Ay'ın uzak tarafında magmatik yapıların işaretlerini buldu

Genellikle Ay'ın "karanlık tarafı" olarak adlandırılan uzak tarafı aslında yaklaşık aynı miktarda güneş ışığı alır.

Bununla birlikte, iki taraf arasında, araştırmacıların uzay yolculuğunun başlamasından sonra fark ettikleri önemli farklılıklar bulunuyor.

Yoğun bir şekilde kraterleşmiş olmasına rağmen, Ay'ın uzak tarafı yakın tarafta görülen derin havzalara sahip değildir ve kabuğunun 2012'de Yerçekimi Kurtarma ve İç Laboratuvar görevi tarafından daha kalın olduğu ölçülmüştür.

Bu örneklerin incelenmesi bu gizemlerden bazılarının aydınlatılmasına yardımcı olabilir ve belki de Ay'ın nasıl oluştuğu hakkında bize biraz daha fazla bilgi verebilir.