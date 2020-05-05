Çin corona virüs karşıtı otomobillerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

ÇOK DOKUNULAN YÜZEYLER ANTİ VİRAL MALZEMEDEN YAPILACAK

BBC’ye konuşan bir şirket yöneticisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanlar arabalarını ikinci evleri olarak görüyor ve burada çok zaman geçiriyor. Sadece daha sağlıklı ürünler üreterek tüketici talebini karşılayabiliriz '' açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, şirket 'klima sistemlerindeki ve düğmeler ve kapı kolu gibi sık dokunan yüzeylerde anti-bakteriyel ve anti-viral özelliklere sahip çevresel olarak sürdürülebilir malzemeler kullanacağını açıkladı.