Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor

Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını ihtiyaç halinde yok etmek istiyor. Çinli araştırmacılar bu konuda birçok fikir geliştirmiş durumda. SpaceX'in bünyesindeki Starlink uydularının temel amacı internet hizmeti olsa da bu uydular askeri amaçlar için de kullanılabilir. Pekin, ABD ordusunun eline böyle bir güç vermek istemiyor.

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 14:55 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 15:42

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 1

Dünyanın en zengin insanı 'ın gelecek planlarından biri gezegenin etrafına binlerce Starlink uydusu yerleştirmek.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 2

Musk, bu sayede dünyanın her yerinde satmayı planlıyor. Ancak gerçek şu ki SpaceX'in yörüngeye yerleştirdiği Starlink uyduları internet hizmetinden çok daha fazlasını sağlayabilir.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 3

Bu kapsamında ABD Savunma Bakanlığı ile SpaceX arasında bir anlaşma imzalandı. ABD ordusu Starlink'i askeri amaçlar için kullanma hakkını elde etti.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 4

Bu amaçlardan biri ise sesten beş kat daha hızlı olabilen hipersonik füzelerin takip edilmesi. Pekin yönetiminin buna benzer silahlar geliştirdiği biliniyor.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 5

Çin'de bir savunma dergisinde yayımlanan makalede Pekin yönetiminin amacı Starlink uydularını gerektiğinde işlevsiz hale getirebilmek. Bunun için masadaki seçenekler arasında direkt uydulara saldırmakla onları etkisiz hale getirmek arasında birçok fikir bulunuyor.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 6

Şimdiye kadar gökyüzüne 2400'den fazla Starlink uydusu yerleştirildi. Musk'ın amacı önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu sayıyı 30 bine çıkarmak. Bu aşamada Pekin yönetiminin birkaç yüz Starlink uydusunu etkisiz hale getirmesi askeri açıdan pek yarar sağlamayacak.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 7

Çünkü sistemin mimarisi her parçanın fonksiyonel bir şekilde çalışmasına yol açacak şekilde tasarlandı. Yani Starlink saldırı anında bin adet uydu kaybetse SpaceX'in elinde aynı işi yapabilecek 29 bin uydu daha bulunuyor.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 8

Pekin yönetimi ihtiyaç halinde bu uyduların topladığı ve aktardığı verilere müdahil olmayı arzuluyor.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 9

Yani uydular yok edilemezlerse bile ABD ordusunun bir işine yaramayacak çünkü verilerin toplanması veya aktarılması engellenecek.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 10

Bunun için düşük maliyetli ama bir o kadar da etkili bir müdahale aracı geliştirilmeli. Makaleye göre Pekin'de birçok fikir değerlendiriliyor.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 11

Bunlar arasında uyduların iletişimini engellemek ve elektronik parçaları etkisiz hale getirmek için mikrodalga ışınların kullanılması da var.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 12

Ayrıca direkt müdahale için lazer ışınlarının kullanılması da düşünülüyor.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 13

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Kiev'e Starlink hizmetlerini sağlamaya başlamıştı.

Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - 14

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