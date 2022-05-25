Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 14:55 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 15:42
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın gelecek planlarından biri gezegenin etrafına binlerce Starlink uydusu yerleştirmek.
Musk, bu sayede dünyanın her yerinde internet satmayı planlıyor. Ancak gerçek şu ki SpaceX'in yörüngeye yerleştirdiği Starlink uyduları internet hizmetinden çok daha fazlasını sağlayabilir.
Bu kapsamında ABD Savunma Bakanlığı ile SpaceX arasında bir anlaşma imzalandı. ABD ordusu Starlink'i askeri amaçlar için kullanma hakkını elde etti.
Bu amaçlardan biri ise sesten beş kat daha hızlı olabilen hipersonik füzelerin takip edilmesi. Pekin yönetiminin buna benzer silahlar geliştirdiği biliniyor.
Çin'de bir savunma dergisinde yayımlanan makalede Pekin yönetiminin amacı Starlink uydularını gerektiğinde işlevsiz hale getirebilmek. Bunun için masadaki seçenekler arasında direkt uydulara saldırmakla onları etkisiz hale getirmek arasında birçok fikir bulunuyor.
Şimdiye kadar gökyüzüne 2400'den fazla Starlink uydusu yerleştirildi. Musk'ın amacı önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu sayıyı 30 bine çıkarmak. Bu aşamada Pekin yönetiminin birkaç yüz Starlink uydusunu etkisiz hale getirmesi askeri açıdan pek yarar sağlamayacak.
Çünkü sistemin mimarisi her parçanın fonksiyonel bir şekilde çalışmasına yol açacak şekilde tasarlandı. Yani Starlink saldırı anında bin adet uydu kaybetse SpaceX'in elinde aynı işi yapabilecek 29 bin uydu daha bulunuyor.
Pekin yönetimi ihtiyaç halinde bu uyduların topladığı ve aktardığı verilere müdahil olmayı arzuluyor.
Yani uydular yok edilemezlerse bile ABD ordusunun bir işine yaramayacak çünkü verilerin toplanması veya aktarılması engellenecek.
Bunun için düşük maliyetli ama bir o kadar da etkili bir müdahale aracı geliştirilmeli. Makaleye göre Pekin'de birçok fikir değerlendiriliyor.
Bunlar arasında uyduların iletişimini engellemek ve elektronik parçaları etkisiz hale getirmek için mikrodalga ışınların kullanılması da var.
Ayrıca direkt müdahale için lazer ışınlarının kullanılması da düşünülüyor.
SpaceX'in sahibi Elon Musk, Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Kiev'e Starlink hizmetlerini sağlamaya başlamıştı.