Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel

Çin, evreni keşfeden Hubble benzeri bir teleskop geliştiriyor. 2024 yılında fırlatılması beklenen Xuntian adlı teleskop 2.5 milyar piksellik bir görüntü kalitesine sahip olacak.

ntv.com.tr 29.04.2021 - 09:35

Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel - 1
Uzay yarışında da rekabet eden Çin, önemli bir adım daha atıyor. Çin'in 30 yıldan uzun süredir uzayı gözlemleyen Hubble teleskopuna benzer bir teleskop üretiyor.
Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel - 2
Çin'in Xuntian adını verdiği teleskop ise ülkenin uzaya göndereceği ilk büyük teleskop olacak.
Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel - 3
2024 yılında fırlatılması planlanan telekopun 2 metre genişliğinde bir lensi bulunuyor. Cennet gezgini anlamına gelen Xuntian'ın 2.5 milyar piksel kalitesinde olduğu ifade ediliyor.
Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel - 4
Hubble'la benzer görüntü kalitesine sahip olmasına rağmen Xuntian'ın 300 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebildiği ifade edildi.
Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel - 5
Ayrıca Xuntian daha modüler bir yapıda tasarlandı. Teleskop ihtiyaç halinde Çin'in uzay istasyonuna demirleyecek. Böylece teleskopun bakımı ve tamiri daha da kolaylaşacak.
Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel - 6
Xuntian'ın 10 yıllık süre zarfında gökyüzünün yüzde 40'ını gözlemleyebileceği belirtildi.
Çin kendi Hubble teleskopunu yapıyor: 2.5 milyar piksel - 7
Hubble'ın görev süresinin 2020'li yıllarda sona ermesi bekleniyor. Ancak NASA, ESA ve CSA 2021'in sonunda James Webb Uzay Teleskopu'nu fırlatmaya hazırlanıyor.

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