Çin Pompeii'sinde keşif: "Dinozorlar son derece sıkıcı şekilde ölmüş"
Bilim insanları, Çin’in Pompeii'si olarak bilinen Yixian Formasyonu’nda, dinozorların bilinenin aksine volkanik patlama sonucu değil, daha sıradan nedenlerle öldüğünü iddia etti.
ÇOK DAHA SIRADAN BİR ÖLÜM
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan ve dinozor fosilleriyle ünlü Yixian Formasyonu'nda tarih öncesi canlıların ölüm şekli sanıldığından daha sıradan olabilir.
“Çin Pompeii’si” olarak bilinen bu bölgede, dinozorların ani bir volkanik patlamayla ölmüş olduğu düşünülüyordu. Ancak PNAS adlı hakemli dergide 4 Kasım Pazartesi günü yayımlanan çalışmaya göre bu canlılar çok daha gündelik nedenlerden hayatını kaybetmiş olabilir.