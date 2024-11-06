Çin Pompeii'sinde keşif: "Dinozorlar son derece sıkıcı şekilde ölmüş"

BÜYÜK DİNOZORLAR KÜÇÜKLERİ KORUMUŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, bölgedeki fosillerin çoğunlukla küçük dinozorlara ait olmasının da bu teoriyle uyumlu olduğunu ifade ediyor. Daha büyük dinozorların ağırlığının yuvaların çökmesine neden olabileceği, böylece fosillerin daha iyi korunmasını sağladığı düşünülüyor.

Yixian Formasyonu'ndaki bu yeni bulgular, geçmişe dair sıradan olayların olağanüstü olaylar yerine basit nedenlere dayanabileceğini ve fosil koruma yöntemlerinin daha karmaşık değil, doğal sebeplerle açıklanabileceğini gösteriyor.