Çin uçan otomobilini tanıttı! Hem karada hem de havada gidiyor
Çin, dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisini kullanan uçan aracını tanıttı. "Kunpeng No.1" adı verilen araç 300 metre yükseklikte 20 dakika uçabiliyor. Aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.
Çin'deki Southeast Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülkenin "dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden" faydalanılan ilk elektrikli uçan aracını hem karada hem de havada gidebildiğini açıkladı.