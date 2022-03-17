Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı: Afet önleme ve koruma çabalarına destek verecek

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Optik uydunun, afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması hedefleniyor.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 16:10

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı: Afet önleme ve koruma çabalarına destek verecek - 1

haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34 02" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı: Afet önleme ve koruma çabalarına destek verecek - 2

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı: Afet önleme ve koruma çabalarına destek verecek - 3

411. görevi

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 411'inci görev oldu.

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı: Afet önleme ve koruma çabalarına destek verecek - 4

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydunun, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı: Afet önleme ve koruma çabalarına destek verecek - 5

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