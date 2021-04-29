Çin uzay hayallerinin çekirdeğini fırlattı

Pekin yönetiminin üç aşamalı plan kapsamında kuracağı Çin Uzay İstasyonu’nun toplam 11 fırlatma görevinden ilki gerçekleştirildi. Uzunluğu 16,6 metre, çapı 4,2 metre ve ağırlığı ise 22,5 ton olan modül, taykonotların (Çinli astronot) 6 aya kadar uzay istasyonunda yaşamasına imkan verecek. Çekirdek modül Çin Ulusal Uzay İstasyonu’nun kontrolü ve yönetimi görevlerinde yer alacak.

Çekirdek modülün ardından "T" şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022 sonuna kadar 10 fırlatma daha yapılacak. Bu fırlatmalarla kargo için kullanılacak 2 modül daha uzaya yollanarak çekirdek modüle entegre edilecek.