Çin uzaya 3 taykonot gönderdi

Çin, inşaatı devam eden uzay istasyonuna ilk mürettebatı gönderdi. Üç taykonotu taşıyan uzay aracı yörüngeye fırlatıldı.

NTV Haber 17.06.2021 - 07:31

Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 1
Çin şimdiye kadarki en uzun soluklu uzay görevi için düğmeye bastı.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 2
Yapımı süren uzay istasyonuna ilk taykonatlar gönderildi.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 3
"Uzun Yürüyüş" adlı roket Gobi çölündeki fırlatma rampasından başarıyla havalandı.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 4
Taykonotlar Nie Haşieng, Kiu Boming ve Tang Honbo'nun uzay yolculuğu başladı.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 5
Bu inşaat kapsamında yapılacak dört insanlı uçuşun ilki.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 6
Üç isim yörüngede 3 ay boyunca kalacak.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 7
Uzay istasyonunun çekirdek modülünde görev alacak taykonotlar, yeni ek modüller için de hazırlık yapacak.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 8
Tiangong uzay istasyonu yapımı tamamlandığında bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 9
ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin ortak kullandığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görev süresi 2024’te bitiyor.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 10
Bu süre uzatılmazsa, Çin Uzay İstasyonu bu tarihten sonra yörüngedeki tek faal uzay istasyonu olacak.
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 11
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 12
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 13
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 14
Çin uzaya 3 taykonot gönderdi - 15

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