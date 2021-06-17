Çin uzaya 3 taykonot gönderdi

Çin şimdiye kadarki en uzun soluklu uzay görevi için düğmeye bastı.

Bu inşaat kapsamında yapılacak dört insanlı uçuşun ilki.

Uzay istasyonunun çekirdek modülünde görev alacak taykonotlar, yeni ek modüller için de hazırlık yapacak.

Tiangong uzay istasyonu yapımı tamamlandığında bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak.