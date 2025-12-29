Çin, uzayda Elon Musk'ın pazar hakimiyetine göz dikti

Yeniden kullanılabilir roket hamlesi, Pekin'in önümüzdeki on yıllarda toplam 10 bin birime ulaşması beklenen devasa uydu takımyıldızlarını konuşlandırma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Sektör analizleri, birinci aşama iticilerin geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının, fırlatma maliyetlerini düşürmek ve uzay araştırmalarını ticari olarak uygulanabilir bir sanayi haline getirmek için en kritik faktör olduğunu gösteriyor.

Ayrıca LandSpace’in bu yaklaşımı, tarihsel olarak riskten kaçınan kamu işletmelerinin egemenliğindeki Çin havacılık endüstrisinde bir paradigma değişimine de işaret ediyor.

Başarısızlıkla sonuçlanan görevleri kamuoyuna açıklamaktan kaçınan geleneksel programların aksine, LandSpace ve ardından gelen bazı devlet projelerinin testleri devlet medyasında detaylıca yer buluyor.

Bu durum, "hatadan öğrenme" metodolojisine yönelik yeni bir kurumsal toleransı yansıtıyor.