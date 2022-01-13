Son yıllarda uzaya ilişkin projelerde büyük bir atılım gerçekleştirerek batılı rakiplerine fark atan Çin, yapay Güneş'in ardından, Dünya'nın uydusunundaki yer çekimini birebir taklit edebilen "yapay Ay" inşa etti. Nobel ödüllü Rus Fizikçi Andra Geim'in çalışmalarından yola çıkılarak yapılan simülatör ile gök bilimcilerin daha önce gerçekleştiremediği testleri artık yapabileceği duyurudu. Diğer taraftan, Çin 2030 yılına kadar Rusya ile birlikte Ay'da bir üs kurmayı hedefliyor. Yapay Ay sayesinde, taykonotlar ve kozmonotlar deneyim kazanacak ve Ay'da nasıl inşaat yapılabileceğini deneyimlemiş olacaklar. Çinli bilim insanları, gelecekteki keşif misyonları için taykonotların hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla Dünya’nın uydusuna benzer yer çekimine sahip bir “yapay Ay' inşa etti. South China Morning Post'un haberine göre Yapay Ay, Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xuzhou kentinde bulunuyor. Öte yandan, şu anda Dünya'da düşük yer çekimini simüle etmek, serbest düşüşe giren ve ardından havaya geri tırmanabilen bir uçak kullanmayı gerektiriyor ve bu işlemi gerçekleştirmek dakikalar sürüyor. Ancak, Çinili bilim insanları 1,2 metrekarelik küçük bir odadan oluşan yeni Ay simülatöründe, düşük veya sıfır yer çekimin ayarının istenildiği sıklıkta kullanılabildiğini ve saniyeler içinde hazır olduğunu bildirdi. Simülatörde aynı zamanda, Ay’ın yüzeyinde bulunanlar kadar hafif kayaların ve kum tanelerinin bulunduğu bir yüzey oluşturulduğu aktarıldı. Diğer taraftan Ay'daki yer çekimi kuvveti, Dünya'dakinin altıda biri kadar ve yapay yerçekimi odasının içinde ekip, düşük bir yerçekimi kuvvetinin "havaya yükselme etkilerini" simüle etmek için güçlü bir manyetik alan kullanıyor. Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden baş bilim insanı olan Li Ruilin, "Darbe testi gibi bazı deneyler sadece birkaç saniyeye ihtiyaç duyarken, sünme testi gibi diğer deneyleri birkaç gün sürebilir. Yapay Ay, daha önce gerçekleştirilemeyen çalışmaların yapılmasını sağlayacak” dedi. Ruilin, havaya yükselmek için manyetik alanların kullanılması fikrinin, bir kurbağayı uçurmak için 2000 yılında mıknatıs kullanan Rus fizikçi Andre Geim'den alındığını söyledi. Geim, bir karbon atomu olan grafenin iki boyutlu olarak üretilmesine ilişkin yaptığı çalışmalardan dolayı 2010 yılında asistanı Konstantin Novoselov ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı. Geim, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, çalışmalarının uzay araştırmalarında uygulamalara yol açtığını görmekten memnun olduğunu söyledi ve 'manyetik havaya yükselmenin anti-yerçekimi ile aynı şey olmadığını' açıkladı. Bununla birlikte, manyetik alanlar kullanarak mikro yer çekimini taklit etmenin çok değerli olabileceği durumlar olduğunu söyledi. Çin, 2030 yılına kadar Ay’a taykonot göndermeyi ve bu on yılın sonuna kadar Rusya ile ortak bir projede Dünya’nın uydusunda bir üs kurmayı hedefliyor. Yapay Ay’ın bilim insanlarının taykonotların egzersizleri planlamalarına ve düşük yerçekiminde inşaat yapmaya hazırlanmalarına izin vererek, Ay’a yapılacak gelecekteki görevlerde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Böylelikle, uzmanlar, Ay yüzeyinde gerçek, canlı bir projeyi bozabilecek yanlış hesaplamaları önleyerek Ay’a gitmeden önce ekipmanları test edebilecekler. Öte yandan, bu ayın başında Çin'in Hefei kentinde yer alan ve 'yapay Güneş' olarak anılan nükleer füzyon reaktörü, 70 milyon derecede 17 dakikadan fazla çalıştıktan sonra yeni bir dünya rekoru kırdı. Uzmanlar, durumun dünyanın temiz bir gelecek arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.