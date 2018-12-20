Çin yasakladı Apple iki özelliği birden kaldırdı
ntv.com.tr
Çin, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın patent ihlali yaptığı gerekçesi ile bazı iPhone modellerinin satışını yasaklamıştı. Apple, yasak sonrası söz konusu özelliği kaldırdı
-
1
Çin, patent ihlali gerekçesiyle Apple'ın iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin Çin'de satışının yasaklamıştı.
-
2
Yasak kararı sonrası ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan çok öneml bir adım geldi. Apple, yasak sonrası söz konusu özelliği kaldırdı.
-
3
Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığı bildirilmişti.
-
4
Şirketin açıklamasında dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürülmüştü.
-
5
Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır." ifadesine yer verilmişti.
-
6
Apple açıklamasında davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğunu ileri sürülmüştü.