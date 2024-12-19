Cinayet davasını Google çözdü: Şüphelinin ceset taşıma görüntüsü haritalara yakalandı!

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler, geçen yıl Ekim ayında kaybolan ve geçen hafta parçalanmış halde bir mezarlıkta bulunan bir adamın ölümünden sorumlu olmakla suçlanıyor.

Yetkililer, başka bir fotoğraf dizisinde, bir kişinin el arabasıyla büyük bir beyaz paketi taşıdığını gösteren bulanık bir siluetin yer aldığını söyledi.



Ancak polis, bu görüntülerin davanın çözümünde "belirleyici" olmadığını vurguladı.