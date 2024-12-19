Cinayet davasını Google çözdü: Şüphelinin ceset taşıma görüntüsü haritalara yakalandı!
İspanya'nın kuzeyindeki Tajueco kasabasında meydana gelen bir cinayet davasının çözülmesinde, Google Street View'un bir görüntüsü kritik bir ipucu sağladı. Polis, uygulamanın bir adamın arabasının bagajına büyük bir beyaz plastik torba yerleştirdiği anı kaydederek, bunun kurbanın cesedinin taşındığı an olduğunu ileri sürdü.
İspanya'nın kuzeyindeki bir kasabada meydana gelen cinayet vakasını çözmek için Google Street View uygulamasından alınan bir görüntünün kritik bir ipucu sağladığı ortaya çıktı.