Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı

Çin'de Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da sürücüsüz yolcu otobüsleri test ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.08.2022 - 08:28

Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 1

WeRide ve Yutong Grup tarafından geliştirilen akıllı kent içi ulaşım araçları, kentte test sürüşüne başladı.

Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 2

Vatandaşlar, pilot uygulamanın olduğu hatlarda, biniş için cep telefonuyla ücretsiz randevu alarak teste katılabiliyor.

Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 3

Sürücüsüz otobüs, akıllı sensörleri sayesinde şerit değiştirerek trafikte ilerleyebiliyor.

Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 4

Merkezi Guangcou'da bulunan WeRide, sürücüsüz araç teknolojisini kent içi ulaşım, yük taşımacılığı ve temizlik hizmetlerine uyarlamayı hedefliyor.

Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 5

Şirketin sürücüsüz temizlik aracı "Robosweeper", Nanşa ilçesinde mayıstan bu yana testlerini sürdürüyor.

Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 6
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 7
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 8
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 9
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 10
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 11
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 12
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 13
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 14
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 15
Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı - 16

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER