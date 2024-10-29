Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek

10 ASTRONOT AY ŞARTLARINDA EĞİTİLECEK

Lin'e göre, 10 astronottan oluşan bir grup insanlı Ay iniş görevlerine yönelik bir eğitim rejimine tabi tutulacak.

Bu astronotların uzay aracı manevrası yapma ve Ay gezginlerini kullanma becerileri kazanmaları planlanıyor ve gök cisimlerini tanımlama ve jeolojik araştırmalar yapma tekniklerinde ustalaşmaları için eğitilecekler.

Eğitimleri sırasında yörüngedeki ağırlıksızlık ve Ay yüzeyinde Ay'ın yerçekiminde hareket etmenin zorlukları gibi uzayın benzersiz koşullarına da maruz kalacaklar.

Geçtiğimiz ay CMSA ilk kez Ay'a iniş için bir uzay giysisinin dış tasarımını tanıttı.

Bu uzay giysisi, astronotları Ay'ın termal ortamından ve Ay tozundan etkili bir şekilde koruyabilecek koruyucu malzemelerden yapıldı.