Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek

Çin Uzay Ajansı (CMSA) düzenlediği basın toplantısında Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a astronot indirme misyonunu sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca 10 astronottan oluşan bir grubun gök cisimlerini tanımlama ve jeolojik araştırmalar yapma tekniklerinde ustalaşmaları için eğitileceği de kaydedildi.

Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek - 1

CMSA,  Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a astronot indirme misyonunu sürdürdüğünü ve bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için geliştirme ve inşa çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek - 2

UZAY ARAÇLARI VE GİYSİLERİN TESTLERİ SÜRÜYOR

CMSA sözcüsü Lin Xiqiang, Long March-10 taşıyıcı roketi, insanlı uzay aracı Mengzhou, Ay'a iniş aracı Lanyue, astronotlar tarafından giyilecek uzay giysisi ve insanlı Ay gezgini prototiplerinin üretim ve yer testlerinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Uzay aracı için entegre hava indirme testi, iniş aracının iki modülü için ayırma testi, roketin ilk aşaması için üç motorlu güç sisteminin test ateşlemesi ve hidrojen-oksijen motoru için yüksek irtifa simülasyon testi de dahil olmak üzere bir dizi önemli test tamamlandı.

Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek - 3

Lin ayrıca, fırlatma öncesi uçuş testleri için genel planın yanı sıra ilk insanlı Ay görevi için bilimsel araştırma hedefleri ve faydalı yüklerin temel olarak tamamlandığını söyledi.

Lin, fırlatma sahası, telemetri ve kontrol iletişimleri ve iniş sahası dahil olmak üzere yer sistemlerinin geliştirilmekte ve inşa edilmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek - 4

HEDEF İKİ TAŞIYICI ROKET FIRLATMAK

Çin, 2030 yılına kadar insanlı bir Ay inişi gerçekleştirmeyi hedefleyen insanlı Ay keşif programının Ay inişi aşamasını çoktan başlattı.

Plan, Ay yörüngesine sırasıyla bir insanlı uzay aracı ve bir Ay iniş aracı göndermek üzere iki taşıyıcı roket fırlatmak.

Uzay aracı ve Ay iniş aracı birbirleriyle buluşup kenetlenecek ve ardından astronotlar iniş aracına binecek.

Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek - 5

10 ASTRONOT AY ŞARTLARINDA EĞİTİLECEK

Lin'e göre, 10 astronottan oluşan bir grup insanlı Ay iniş görevlerine yönelik bir eğitim rejimine tabi tutulacak.

Bu astronotların uzay aracı manevrası yapma ve Ay gezginlerini kullanma becerileri kazanmaları planlanıyor ve gök cisimlerini tanımlama ve jeolojik araştırmalar yapma tekniklerinde ustalaşmaları için eğitilecekler.

Eğitimleri sırasında yörüngedeki ağırlıksızlık ve Ay yüzeyinde Ay'ın yerçekiminde hareket etmenin zorlukları gibi uzayın benzersiz koşullarına da maruz kalacaklar.

Geçtiğimiz ay CMSA ilk kez Ay'a iniş için bir uzay giysisinin dış tasarımını tanıttı.

Bu uzay giysisi, astronotları Ay'ın termal ortamından ve Ay tozundan etkili bir şekilde koruyabilecek koruyucu malzemelerden yapıldı.

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