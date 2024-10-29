Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi: 10 astronot eğitilecek
Çin Uzay Ajansı (CMSA) düzenlediği basın toplantısında Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a astronot indirme misyonunu sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca 10 astronottan oluşan bir grubun gök cisimlerini tanımlama ve jeolojik araştırmalar yapma tekniklerinde ustalaşmaları için eğitileceği de kaydedildi.
CMSA, Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a astronot indirme misyonunu sürdürdüğünü ve bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için geliştirme ve inşa çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.