Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı

24.06.2020 - 10:40
Uydu tabanlı küresel konumlama sistemi kapsamında dışa bağımlılıktan kurtulmak adına ilk adımı 2000’li yılların başında atan Çin sonunda hedefine ulaştı.
BeiDou isimli sistem için 34 uyduyu uzaya gönderen Çin, bu aşamaya kadar üç fazdan oluşan navigasyon sisteminin ilk iki fazını geçtiğimiz dönemde hayata geçirmişti.
Dün ise bu proje için tarihi bir gündü. BeiDou’nun son uydusunu fırlatan Çin, böylelikle kendi küresel konumlama sistemine sahip olan ülkeler arasındaki yerini aldı.
Yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki projenin son uydusu Long March 3B roketi ile uzaya gönderildi.
ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirilen BeiDou, küresel çapta navigasyon hizmeti sunma kapasitesine sahip.