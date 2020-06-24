Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı

Çin, GPS’e alternatif olarak geliştirdiği BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı.

24.06.2020 - 10:40

Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı - 1

Uydu tabanlı küresel konumlama sistemi kapsamında dışa bağımlılıktan kurtulmak adına ilk adımı 2000’li yılların başında atan Çin sonunda hedefine ulaştı. 

Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı - 2

BeiDou isimli sistem için 34 uyduyu uzaya gönderen Çin, bu aşamaya kadar üç fazdan oluşan navigasyon sisteminin ilk iki fazını geçtiğimiz dönemde hayata geçirmişti.   

Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı - 3

Dün ise bu proje için tarihi bir gündü. BeiDou’nun son uydusunu fırlatan Çin, böylelikle kendi küresel konumlama sistemine sahip olan ülkeler arasındaki yerini aldı. 

Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı - 4

Yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki projenin son uydusu Long March 3B roketi ile uzaya gönderildi.  

Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı - 5

ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirilen BeiDou, küresel çapta navigasyon  hizmeti sunma kapasitesine sahip. 

Çin'in GPS'e alternatif olarak geliştirdiği sistem göreve başladı - 6
Son uydunun fırlatılmasıyla tamamlanan üçüncü faz sonrası Çin’in 2035 yılına kadar BeiDou  üzerinde bir güncelleme yapması beklenmiyor.
  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER