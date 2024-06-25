Çin'in keşif aracı bir ilki başardı: Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak toplayan Chang'e-6 Dünya'ya döndü
Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği "Chang'e-6" keşif aracının, topladığı kaya ve toprak örnekleriyle Dünya'ya döndüğü bildirildi.
BAŞARIYLA TAMAMLADI
Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, örnekleri taşıyan dönüş mekiği bu sabah saatlerinde Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki planlanan alana indi.
Örneklerin mühürlendiği konteyner, açılmak üzere Pekin'de gönderilirken Chang'e-6 görevinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Konteyner açıldıktan sonra örnekler tasnif ve analiz çalışmaları için bilim ekibine teslim edilecek.