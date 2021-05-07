Çin'in kontrolden çıkan roketi ilk kez görüntülendi

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.05.2021 - 10:16
Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.
Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.
Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti. Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.