Çin’in sır gibi sakladığı komuta merkezi ilk defa görüntülendi

1 Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin yeni teknolojilere de hatırı sayılır yatırımlar yapıyor. O projelerden birisi de ülkenin uzun menzilli füze projesi.

2 Dongfeng ve Julang serilerinin de aralarında bulunduğu 2500 füzeye ev sahipliği yapan komuta merkezine ait görüntüler ilk defa yayınlandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

3 ÇİN'İN GİZLİ CEPHANELİĞİ Çin, hem silah hem de uzay-havacılık teknolojilerinde dünyanın süper gücü olma amacını 21inci yüzyılda gerçeğe dönüştürmek istiyor. İşte Çin'in yüksek teknolojili silahları...

4 ÇİN’DEN ABD’YE KARŞI 9 MİLYAR DOLARLIK HAMLE Çin ordusunun ABD Hava Kuvvetleri tarafından üretilen GPS’in yerine milli teknolojiyi kullanması için 9 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Sistemin 2020’de devreye girmesi ile birlikte Çin GPS kullanımına son verecek.

5 ÇİN'DEN 'HAYALET UÇAK' İLE GÖZDAĞI (F-35'E KARŞI GELİŞTİRİLDİ) Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin havalandırdığı J 20 hayalet uçağı ülkede gerçekleştirilen havacılık fuarı kapsamında hünerlerini sergiledi.

6 Çin’in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, ABD ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı.

7 Zira ülke medyasında yer alan bilgilere göre, F-35'lere rakip olarak geliştirilen 'hayalet uçak' gösteri uçuşu sırasında tam techizatlı uçtu.

8 Söz konusu havacılık fuarında ağır ulaştırma uçağı Y-20, KJ-500 erken uyarı uçağı, GJ-2 insansız hava aracı ve J-10B savaş uçağı da sergileniyor.

9 Çin devlet medya kuruluşunun aktardığına göre fuarda Çin Havacılık ve Bilim Bölümü’nün geliştirdiği CH-10 drone’u havacılık fuarında ilk kez gösterilen hava araçlarından biri oldu.

10 ÇİN 'UÇAN KALAŞNİKOF'U GÖRÜCÜYE ÇIKARDI Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (CASC) tarafından geliştirilen CH-7 görücüye çıktı. Silah olarak AK-47'ye ev sahipliği yapan drone'a 'uçan Kalaşnikof' lakabı takıldı.

11 CH-7 10 metre uzunluğunda ve 22 metrelik bir kanat açıklığına sahip. Drone 10-13 kilometrelik bir irtifada 15 saat boyunca havada kalabiliyor.

12 Çin kuantum radarı ürettiğini açıkladı. Günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan cihaz henüz prototip aşamasında.

13 ABD basınında yer alan haberlerde bu cihazın ABD uçaklarına karşı kullanılabileceği yorumları yer aldı. Aynı haberlerde cihazın F-35 ve F-22'lerin tespitinde kullanılabileceği belirtildi.

14 Kuantum radarının F-35'leri 100 kilometre öteden tespit edebileceği ve takip edebileceği bilgisine yer verildi. Çin söz konusu projenin startını 2016 yılında vermişti.

15 Çok yüksek hıza ulaşmasını sağlayan bir motoru olduğu düşünülen Dark Sword, Çin’in kıyılarından karşısında yer alan gerilimli Sarı Çin Denizi’ni gözlem altına alabilir. Dark Sword projesi belirsizlik içinde olsa da, Çin UAV planlarında oldukça ciddi. Asya’nın devi, yazın kıyı şeridinde 11 tane UAV üssü kuracağını açıklamıştı.

16 PTERODACTYL I Çin’in insansız hava aracı geliştirmek konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlamak için Pterodactyl I güzel bir örnek oluşturuyor. Hakkında detaylı bilgi bulunmayan bir diğer silah olan Pterodactyl I, Batılı analistler tarafından orta irtifada uçan, uzun süreli gözlem yapabilen ve saldırı düzenleyebilen bir UAV olarak düşünülüyor.

17 Çin’in ‘Soaring Dragon’ adındaki bir diğer insansız hava aracı, ABD’nin sahip olduğu RQ-4 Global Hawk hava aracın büyük benzerlik gösteriyor. Batılı analistler, Soaring Dragon’un ise denizlerde uzun süreli gözlemleme yapmak için tasarlandığını tahmin ediyor.

18 J-20 HAYALET UÇAĞI Çin’in yerel üretim olan J-20 hayalet uçağı, geçtiğimiz yıl ilk test uçuşlarına başlamış ve internete birçok defa fotoğrafları sızmıştı. Çin’in 2017’den sonra hizmete girmesi beklenen uçağı, radar sinyallerinin yönünü değiştiren bir zırha ve gövdesinin içinde yer alan bomba yuvalarına sahip.

19 J-20’nin motorunun Rusya’dan yardım alınarak geliştirildiği düşünülürken, hakkında fazla bilgi bulunmayan bir diğer savaş uçağı daha mevcut. Bu da, uçak gemilerinde kalkış ve iniş gerçekleştirebilen J-31.

20 DF-21D BALİSTİK FÜZESİ Bulunduğu konuma sabitlenmiş olan balistik füzeler düşman kuvvetleri tarafından yok edilmeleri kolay olan hedefler. Ancak Çin’in mobil DF-21D balistik füzesi bu sınıfa girmiyor.

21 Atmosferin Uzay sınırına geldikten sonra yere saatte 4800 km’lik bir hızla inen DF-21D, hedefi yaklaşık 600 kg’lık patlayıcıyla vuruyor.

22 DF-21D BALİSTİK FÜZESİ ABD savunma analistleri, gemi avcısı füzeyi ‘taşıyıcı katil’ olarak adlandırdı.





23 SHENLONG ‘UZAY UÇAĞI’ Tiengong-1 uzay üssünün inşasına devam eden Çin, aynı zamanda Ay’a insanlı görev gerçekleştirmek için de çalışmalarına devam ediyor. 2007’de yaptığı gövde gösterisinde, Uzay’a füze gönderen ve devre dışı kalmış atmosfer gözlemleme uydularını imha eden Çin, böylece yaklaşık 40 bin parçalık bir uzay çöplüğüne de neden oldu.

24 Çin’in bugün üzerinde çalıştığı bilinmeyen Uzay projesi ise Shenlong yani ‘Kutsal Ejder.’ ABD’nin süper gizli görevler yürüten insansız uzay aracı X-37B’nin farklı bir versiyonu olarak görülen Kutsal Ejder’in, silah taşıma kapasitesinin bulunacağı ve Dünya’nın yörüngesinde iletişim, navigasyon ve gözlemleme görevleri yürüteceği düşünülüyor.





25 DARK SWORD DRONE Çin’in 2006 yılında tasarımına başladığı Dark Sword insansız hava aracı (UAV), o yıldan bu yana kamuoyunun adını duymadığı bir proje. O kadar gizli tutuluyor ki, Batılı mühendisler projenin hala devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi değil.

26 Askeri harcamalara son yıllarda ciddi kaynak ayıran Çin üçüncü uçak gemisi için düğmeye bastı. iki buçuk yılda inşa edilmesi beklenen geminin Çin Donanması'nın 'elektromanyetik kalkış sistemi'ne ev sahipliği yapan ilk gemisi olacağı bilgisine yer verildi.

27 ÇİN 13 YILLIK PROJEYİ BİTİRDİ (NEW YORK'UN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE) Çin, donanmasında yer alan denizaltılarla iletişim kurmak amacıyla New York şehrinin neredeyse 5 katı büyüklüğünde bir arsa üzerine dev bir deneysel radyo anteni kurdu.

28 Söz konusu sistemin kurulması (Kablosuz Elektromanyetik Yöntem - WEM) 13 yıl sürdü. Sistem ile toprağa radyo sinyalleri göndererek Dünya'nın sinyalleri yansıtması sağlanıyor.

29 Çin,söz konusu sistem sayesinde denizaltıları ile yüzeye çıkarmadan 100 metre derinlikte iletişim kurabilecek.

30 Çin'in sır gibi sakladığı hava aracından ilk kare yayınlandı. Casus drone tek seferde 40 saat havada kalabiliyor ve yaklaşık 10 bin feet yükseklikte uçup bilgi toplayabiliyor. SKY HAWK isimli aracın kanat genişliği 18 metre, ağırlığı ise 400 kilo.

31 ÇİN'DEN 'NÜKLEER BUZKIRAN' ADIMI Geçtiğimiz aylarda dünyanın en güçlü deniz silahını deneyen Çin yine deniz kuvvetleri için attığı bir adım ile gündemde. Ülke basınında yer alan habere göre, Çin 33 bin ton ağırlığında nükleer güce sahip bir geminin inşasına başladı.

32 Söz konusu geminin askeri amaçla kullanılmak üzere yapılacak deney için inşa edildiği belirtiliyor. Zira bu prototipin başarılı olması durumunda Çin'in yeni nesil savaş gemilerini bu şekilde dizayn edeceği iddia ediliyor.

33 ÇİN’İN SIR GİBİ SAKLADIĞI FÜZESİ İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ Çin'in uzun bir süredir mesai harcadığı DF-17 balistik füzesi yayınlanan propaganda videosu ile ilk defa görüntülendi.