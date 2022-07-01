Çin'in Tianwen-1 adlı uzay aracı Mars'ı tüm detaylarıyla görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 01.07.2022 - 16:55
Çin devlet medyasının duyurduğuna göre, mürettebatsız bir uzay aracı, geçen yılın başından bu yana gezegeni bin 300'den fazla kez dolaştı. Tianwen-1'i adlı araç, güney kutbu da dahil olmak üzere tüm Mars'ı görüntüledi.
Tianwen-1'i adlı aracı Şubat 2021'de Kızıl Gezegene başarıyla ulaştı. O zamandan beri, bir yörünge aracı gezegeni uzaydan incelerken, bir robot gezici yüzeye yerleştirildi.
Uzaydan çekilen görüntüler arasında, gezegenin neredeyse tüm su kaynaklarının bulunduğu Mars'ın güney kutbunun fotoğrafları da yer aldı.
2018'de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen bir yörünge sondası, gezegenin güney kutbunun buzunun altında su keşfetti.
Yer altı suyunun bulunması, gezegenin yaşam potansiyelini belirlemenin yanı sıra, oradaki herhangi bir insan yerleşimi sağlamanın anahtarı olarak görülüyor.
Diğer taraftan, Tianwen-1 tarafından çekilen diğer fotoğraflar 4 bin kilometre uzunluğundaki Valles Marineris kanyonunu ve Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra olarak bilinen alanların çarpma kraterlerini içeriyor.
Tianwen-1 ayrıca, devasa Maunder kraterinin kenarının yüksek çözünürlüklü görüntülerini ve ilk olarak NASA'nın Mariner 9'u tarafından tespit edilen büyük bir kalkan yanardağ olan 18 bin metrelik Ascraeus Mons'un yukarıdan aşağıya görüntüsünü de almayı başardı.