Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Çin'in uzay aracı Zhurong'un, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdiği bildirildi.

22.05.2021 - 17:46

Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi - 1
Çin'in bir hafta önce Mars'a inen uzaktan kumandalı uzay aracı, iniş kapsülünden gezegenin yüzeyine iniş yaptı.
Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi - 2
Bu sürüşle birlikte Çin, ABD'den sonra Mars'ta uzay aracı kullanan ikinci ülke oldu.
Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi - 3
Araç, gezegenin yüzey toprağını ve atmosferini incelemek, yer altı suları veya buzları da dahil olmak üzere yaşam belirtileri aramak için gönderildi.

Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi - 4
Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde inmişti.

Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi - 5
Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı gönderen üçüncü ülke oldu.

Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi - 6
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan araç Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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