Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2 yörüngeye yerleşti

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'nin (Gök Gemisi-2), başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 31.05.2021 - 07:52

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2 yörüngeye yerleşti - 1

Çin Ulusal Uzay Dairesi, Tiencou-2'nin güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmasından 8 saat sonra sorunsuz olarak yörüngeye yerleştiğini duyurdu.

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2 yörüngeye yerleşti - 2

Geminin yakıt ve malzeme ikmalini gerçekleştirmek için Tianhe çekirdek modülüne kenetlendiği kaydedildi.

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2 yörüngeye yerleşti - 3

Çin, uzay istasyonu inşasını tamamlamak için 2022 sonuna kadar 11 fırlatma daha yapmayı planlıyor.

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2 yörüngeye yerleşti - 4

Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklanmıştı.

Çin'in uzay kargo gemisi, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlenmişti.

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2 yörüngeye yerleşti - 5
Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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