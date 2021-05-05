Çin'in uzaya gönderdiği roket kontrolden çıktı: Her yere düşebilir

Çin, uzaya gönderdiği Long March-5B roketinin kontrolünü kaybetti. 22 tonluk roket birkaç güne Dünya'ya düşecek. Ancak bilim insanları henüz roketin nereye düşeceğini bulamadı. Roketin dünya üzerinde herhangi bir yere düşebileceği belirtiliyor. ABD Uzay Kuvvetleri, roketi takip ettiklerini açıkladı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.05.2021 - 11:39

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir uzay roketinin, hafta sonu yeryüzüne düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirildi.

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.



Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

Pekin yönetimi, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşıyan Long March 5B roketinin kontrolden çıktığı ve hafta sonu Dünya'ya düşmesinin beklendiği yönündeki haberler konusunda sessiz kaldı.

Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.

Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti. Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

LONG MARCH 5B 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI



Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.



Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.



Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin'deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı göndermişti.



TİENGONG-1 DE KONTROLDEN ÇIKARAK ATMOSFERDE PARÇALANMIŞTI



Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da görevini tamamlamıştı.

Mekik 2018'de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik'e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.



O dönemde Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

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