Çin'in 16.8 milyar dolarlık havalimanı açıldı
Yaklaşık 17 milyar dolara mal olan Çin'in yeni havalimanı Daxing düzenlenen törenle açıldı.
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Çin’in başkenti Pekin’de inşaatı tamamlanan Daxing Havalimanı (PKX/ZBAD), devlet başkanı Xi Jinping’in katıldığı bir törenle hizmete girdi.
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En büyük terminale ev sahipliği yapan havalimanın en yoğun havalimanı olması bekleniyor.
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Yapımı 5 yılda tamamlanan ve yaklaşık 16.8 milyar dolara mal olan havalimanının açılışı Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıldönümü kutlamaları ile aynı döneme denk getirildi.
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Havalimanının yılda 72 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde dizayn edildiği açıklandı.
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5Yaklaşık 27 kilometrekarelik alanda kurulan Çin Daxing Havalimanı 2025 ylına gelindiğinde 72 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.
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6Havalimanının mimarisinde Irak asıllı İngiliz vatandaşı mimar Zaha Hadid'in imzası bulunuyor.
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7İşte dün açılan havalimanından kareler...
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