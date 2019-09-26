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Çin'in 16.8 milyar dolarlık havalimanı açıldı

Yaklaşık 17 milyar dolara mal olan Çin'in yeni havalimanı Daxing düzenlenen törenle açıldı.

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    Çin’in başkenti Pekin’de inşaatı tamamlanan Daxing Havalimanı (PKX/ZBAD), devlet başkanı Xi Jinping’in katıldığı bir törenle hizmete girdi. 

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    En büyük terminale ev sahipliği yapan havalimanın en yoğun havalimanı olması bekleniyor. 

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    Yapımı 5 yılda tamamlanan ve yaklaşık 16.8 milyar dolara mal olan havalimanının açılışı Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıldönümü kutlamaları ile aynı döneme denk getirildi. 

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    Havalimanının yılda 72 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde dizayn edildiği açıklandı. 

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    Yaklaşık 27 kilometrekarelik alanda kurulan Çin Daxing Havalimanı 2025 ylına gelindiğinde 72 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.
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    Havalimanının mimarisinde Irak asıllı İngiliz vatandaşı mimar Zaha Hadid'in imzası bulunuyor.
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    İşte dün açılan havalimanından kareler...
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