Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü

Çinli astronotlar Cai Xuzhe ve Song Lingdong, Tiangong uzay istasyonu dışında dokuz saatten fazla süren uzay yürüyüşüyle rekor kırdı. 34 yaşındaki Song, Çin'in uzay yürüyüşü yapan en genç astronotu oldu.

Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü - 1

İki Çinli astronot uzay uçuşu tarihine geçti.

Çin'in İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMSEO) yetkililerine göre, Çin'in üç kişilik Shenzhou-19 görevinin bir parçası olan Cai Xuzhe ve Song Lingdong, 16 Aralık Pazartesi gecesinden 17 Aralık Salı sabahına kadar Tiangong uzay istasyonunun dışında dokuz saatten fazla uzay yürüyüşü yaparak rekor kırdı.

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Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü - 2

NASA'ya göre bu süre, sekiz saat 56 dakika olan tek bir ekstravehiküler aktivite (EVA) için yeni bir rekor.

Bu rekor Mart 2001'de NASA astronotları James Voss ve Susan Helms tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu dışında kırılmıştı.

Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü - 3

CMSEO yetkilileri Salı günü yaptıkları güncellemede, uzay yürüyüşü sırasında Cai ve Song'un Tiangong'da kalan mürettebat arkadaşı Wang Haoze ile birlikte yakın bir şekilde çalıştıklarını ve uzay istasyonunun robotik kolu ve yer bilimsel araştırmacılarının desteğiyle uzay istasyonunun uzay enkazı koruma cihazının kurulumunu, araç dışı ekipman ve tesislerin incelenmesini ve bertaraf edilmesini ve diğer görevleri tamamladıklarını söyledi.

Yetkililer ayrıca 34 yaşındaki Song'un "Çin'in 1990'larda doğan ve uzay dışı faaliyetler gerçekleştiren ilk astronot olduğunu da sözlerine eklediler.

Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü - 4

SpaceNews'e göre, uzay yürüyüşü Pazartesi günü Shenzhou 19 komutanı Cai'nin Tiangong'un Wentian modülünden çıkmasıyla başladı.

Song da 90 dakikadan fazla bir süre sonra, aynı şeyi yaptı.

CMSEO yetkilileri güncellemede, her iki astronotun da Salı günü Wentian uzay kabinine geri döndüğünü yazdı.

Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü - 5

Bu rakamlar yürüyüş süresini dokuz saat altı dakika olarak gösteriyor, yani eski rekoru sadece 10 dakika ile kırdı.

SpaceNews'e göre rekor kıran EVA, Tiangong dışında gerçekleştirilen 17. uzay yürüyüşü oldu

Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü - 6

Çin'in ilk uzay yürüyüşü 2008 yılında Shenzhou-7 görevi sırasında gerçekleşmişti.

Shenzhou-19 uzay aracı uzay istasyonunda altı ay kalmak üzere 29 Ekim'de Tiangong'a ulaştı.

CMSEO'ya göre mürettebat bir dizi araç dışı faaliyet gerçekleştirecek ve 86 bilim deneyi ve projesi yürütecek.

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