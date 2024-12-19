Çinli astronotlar rekor kırdı: En uzun uzay yürüyüşü
Çinli astronotlar Cai Xuzhe ve Song Lingdong, Tiangong uzay istasyonu dışında dokuz saatten fazla süren uzay yürüyüşüyle rekor kırdı. 34 yaşındaki Song, Çin'in uzay yürüyüşü yapan en genç astronotu oldu.
İki Çinli astronot uzay uçuşu tarihine geçti.
Çin'in İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMSEO) yetkililerine göre, Çin'in üç kişilik Shenzhou-19 görevinin bir parçası olan Cai Xuzhe ve Song Lingdong, 16 Aralık Pazartesi gecesinden 17 Aralık Salı sabahına kadar Tiangong uzay istasyonunun dışında dokuz saatten fazla uzay yürüyüşü yaparak rekor kırdı.