Çinli hackerlar ABD Hazine Bakanlığı'na saldırdı

FBI ARAŞTIRIYOR

ABD, bu olayı "büyük bir güvenlik ihlali" olarak nitelendirdi ve FBI ile diğer kurumlarla iş birliği yaparak olayın etkilerini araştırdığını açıkladı.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YANIT

Washington DC'deki Çin Büyükelçiliği sözcüsü, BBC News'e yaptığı açıklamada, bu suçlamanın "asılsız" olduğunu ve "karalama amacı taşıdığını" söyledi.