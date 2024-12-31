Çinli hackerlar ABD Hazine Bakanlığı'na saldırdı
Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bilgisayar korsanları, ABD Hazine Bakanlığı'nın sistemlerine siber saldırı düzenledi. FBI ve diğer kurumlar olayı "büyük bir güvenlik ihlali" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çin Büyükelçiliği ise iddiaları reddederek suçlamaları "asılsız ve karalayıcı" olarak tanımladı. Yetkililer, saldırının bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının güvenlik açığı üzerinden gerçekleştiğini açıkladı.
ABD'li yetkililer, Çin hükümeti destekli bir hacker grubu tarafından Hazine Bakanlığı'na siber saldırı gerçekleştirildiğini ve bazı sınıflandırılmamış belgelerin sızdığını açıkladı.
Çin hükümeti tarafından desteklendiği belirtilen bir grup bilgisayar korsanı, ABD Hazine Bakanlığı'nı hackledi.
Saldırının Aralık ayı başlarında gerçekleştiği ve Hazine Bakanlığı'nın milletvekillerine gönderdiği bir mektupla olayı kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.