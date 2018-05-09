Çinlilerin yaptığı I.Q. testi
ntv.com.tr
Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
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1Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
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2CEVAP: Çiftçi önce keçiyi karşıya geçirir. Ardından lahanayı alır ve karşı kıyıya bırakırken keçiyi geri alır ve yeniden diğer kıyıya taşır.
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3Çiftçi kıyıda bekleyen kurdu bota alırken keçiyi geri bırakır. En son turda ise keçisini yeniden karşı kıyıya taşır.
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AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ
Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar. (CEVAPLARI FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)
Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?
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5Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
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6Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır? (Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)
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7Resime 15 kibrit çöpü ekleyerek birbirine tamamen eşit 4 alan oluşturun. (Kibrit çöplerini kırmak yasak)
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8Resimdeki sıralamaya göre soru işareti yerine hangi şablon gelmeli?
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9Resimdeki meyve işlemlerinde soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
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10İki tane kibrit çöpü eklyerek eşitliği doğru hale getirin.
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11Numaralı resimlerden hangisi diğerlerinden farklı?
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12Hangi silindirin boyu daha uzun?
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CEVAPLARBalonların tümü tavana aynı seviyede yakın.
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14Yanıt: 19
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15Yanıt: 30
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16Bütün bölümler eşit.
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17Her defasında en alt sıradaki toplar 180 derece çevrilip üst sıraya yerleştirilir. Sıradaki şablon sağdan ikinci gibi olur.
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18Yanıt: 15
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193 ve 5 in kenarlarına birer kibrit daha eklenirse eşitlik doğru olur.
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20Resimlerden hepsi sağ el, sadece 4 numaradaki sol el.
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21Her iki silindirin boyları da eşit