Çinlilerin yeni telefonu Türkiye’de satışa çıktı

4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışan OPPO A5s, yapay zekâ algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir MTK6765 işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor. 2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın çalışmasını sağlayarak donmayı önlemekle birlikte birden fazla kullanıcı senaryosu sunuyor. OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı ile geliyor.

13MP çift arka kamera ve 8MP ön güzellik kamerası ile daha iyi selfie çekimleri