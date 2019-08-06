Çinlilerin yeni telefonu Türkiye’de satışa çıktı
Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, yeni telefonu Oppo A5s'i Türkiye pazarına sundu.
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OPPO,orta segment akıllı telefonlar arasında dikkat çekmesi beklenen A5s Türkiye'ye getirdi. A5s, popüler su damlası ekranının yanı sıra çift arka kamera ve parmak izi tarayıcı özellikleri ile dikkat çekiyor. Güçlü bir 4230mAh bataryası olan A5s, güç tüketimini azaltmak için yapay zekâ algoritması optimizasyonundan yararlanıyor.
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A5s’in 6,2 inç LCD ekranı, 19:9 en-boy oranına ve 1520x720 piksel çözünürlüğe sahip. Kulaklık, kamera ve ışık sensörünün tümü ekranın üstündeki su damlası bölümüne entegre edildi. Telefon, yüzde 89,35 ekran / kasa oranı kazandıran bir tasarıma sahip.
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3OPPO A5s’in arka kapağı ve çerçevesi ile de dikkat çekiyor. Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın dokusunun standart metal versiyondan daha pürüzsüz bir görsel deneyim oluşturmak için ışık akışlarını toplamasını sağlıyor. OPPO A5s’de, düz ayna yüzeyin bir elin avuç içinde rahat bir şekilde durabilmesi için 3D termal bükme teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji, dört kavisli kenarın 2.5D arka kapakta daha rahat oturmasını sağlıyor.
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4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışan OPPO A5s, yapay zekâ algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir MTK6765 işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor. 2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın çalışmasını sağlayarak donmayı önlemekle birlikte birden fazla kullanıcı senaryosu sunuyor. OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı ile geliyor.
13MP çift arka kamera ve 8MP ön güzellik kamerası ile daha iyi selfie çekimleri
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8MP ön kamera ve F2.0 diyafram ile birlikte gelen OPPO A5s, yapay zekâ ve büyük veri teknolojileri sayesinde, ön kamera kişiselleştirilmiş güzelleştirme seçenekleri sunuyor. OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların portrelerinde öne çıkmalarına yardımcı olmak için arka plan bulanıklığı sağlayan 13MP + 2MP çift arka kameralarla donatıldı. Birincil kamera, daha net bir görüntü oluşturan ışık yolunu tam olarak kontrol etmek için 5P lens kullanıyor.
3G RAM özellikli OPPO A5s'ler ayrıca AR etiketlerini de destekliyor.
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OPPO A5s, ColorOS 5.2.1 sistemi ile çalışıyor. Akıllı Bar, kullanıcıların uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını, kısa mesajlara kolayca cevap vermesini mümkün kılarken, oyun oynarken veya video izlerken de dosya aktarmayı sağlayan bir verimlilik aracı olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kesme ve ekran kaydının yanı sıra hayatı ve iş yaşamını daha verimli hale getirecek çoklu kısayol araçlarını da destekliyor.
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OPPO A5s, 3GB RAM + 32 GB ROM seçeneği ile geliyor. Siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleri olan OPPO A5s'in fiyatı ise 1899TL.