CMG raporları ortaya çıktı: Telefonlarımız dinleniyor mu?

Cox Media Group (CMG) reklam firmasına ait raporlar, kullanıcıların telefonlarının dinlendiği şüphelerini doğruluyor. Dijital pazarlama devinin akıllı cihazların dinleme teknolojisiyle reklam hedeflemeyi geliştirdiği iddia ediliyor.

CMG raporları ortaya çıktı: Telefonlarımız dinleniyor mu? - 1

Kullanıcılar, internet üzerinden herhangi bir arama yapılmamasına rağmen özel olarak konuştuğu bir şeyle ilgili reklam gördüğünde telefonlarının dinlendiği hissine kapılıyor.

Büyük bir reklam firmasının raporları bu tür şüpheleri doğruluyor gibi görünüyor.

404 Media, Google, Facebook, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerle ortaklık kuran dijital pazarlama hizmeti Cox Media Group'a (CMG) ait olduğu iddia edilen rapoları ortaya çıkardı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

CMG raporları ortaya çıktı: Telefonlarımız dinleniyor mu? - 2

"REKLAMLARI VERİMLİ HALE GETİRMEK İÇİN DİNLENİYOR"

CMG'nin satış konuşması belgesine göre, izlemek ve aktif olarak dinlemek için kullanılan teknolojiye "Ses Verisi" deniyor ve CMG, işletmelerin bu verileri reklamları verimli bir şekilde hedeflemek için nasıl kullanabileceğini açıklayan bir bölümde açıkça "Evet, Telefonlarımız Bizi Dinliyor" iddiasında bulunuyor.

CMG raporları ortaya çıktı: Telefonlarımız dinleniyor mu? - 3

"ZİHİN OKUYUCU OLMALI" DÜŞÜNCESİNE İTİYOR

CMG'nin ortaya çıkan raporunun bir bölümünde, "Akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlarda mikrofon verilerine erişme becerisinin artması, teknoloji ortağımızın satın alma öncesi görüşmeler sırasında ses verilerini toplamasını ve analiz etmesini sağlıyor.

Tüketici davranışlarının daha önce görülmemiş bir şekilde anlaşılması, böylece hedef kitlenizin "vay canına, bunlar bir zihin okuyucu olmalı" diye düşünmesini sağlayan kişiselleştirilmiş reklamlar sunabiliriz." ifadeleri yer alıyor.

Cox Media Group, destesinde ayrıca, akıllı cihazlar ve asistanlar teknik olarak her zaman dinlemek zorunda olduğundan, gözetlemenin tamamen yasal olduğunu öne sürüyor.

Ayrıca 404 Media, Google'ın bu rapor yayınlandıktan bir süre sonra CMG ile bağlarını kopardığını da ekliyor.

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