CMG raporları ortaya çıktı: Telefonlarımız dinleniyor mu?

Kullanıcılar, internet üzerinden herhangi bir arama yapılmamasına rağmen özel olarak konuştuğu bir şeyle ilgili reklam gördüğünde telefonlarının dinlendiği hissine kapılıyor.

Büyük bir reklam firmasının raporları bu tür şüpheleri doğruluyor gibi görünüyor.

404 Media, Google, Facebook, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerle ortaklık kuran dijital pazarlama hizmeti Cox Media Group'a (CMG) ait olduğu iddia edilen rapoları ortaya çıkardı.