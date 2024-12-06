Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak?

Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı kapsamında hazırlanan rapora ilişkin de Göktaş, "Çok önemli bulgular elde ettik. Hem aile içi iletişimi güçlendirmek hem de çocuklarımıza güvenli bir ortam oluşturmak adına bu çalıştayın ne kadar önemli olduğunu gördük. Pazar günü detaylı bir sunumla kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.​​​​​​