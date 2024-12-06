Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak?

Çocukların sosyal medya kısıtlamasına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Dünyadaki uygulamalar incelenirken, Türkiye'ye uygun model oluşturmak üzere komisyon oluşturuldu. Uzman raporları çerçevesinde sınırın 16 yaş olması görüşü ağırlık kazanıyor.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak? - 1

Sosyal medyaya yaş sınırı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde...

Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin dünyadaki uygulamalar incelenirken, Türkiye'ye uygun modeller geliştirmek için komisyon kuruldu.

Yaş sınırının kaç olacağı ise henüz kesinleşmiş değil ancak hükümet, 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması üzerinde duruyor.

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Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak? - 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kısıtlamasına ilişkin "Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması. Uzmanlarımızın, kurumlarımızın görüşleri de bu yönde." dedi.


Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak? - 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu da "13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok." ifadelerini kullanmıştı.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak? - 4

"ÇOCUKLARI KORUMAK GÖREVİMİZ"

Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı'na katılmak üzere geldiği Meclis'tekonuşan Göktaş, "Çocuklarımız çok farklı türlerde zararlı içeriklere, akran zorbalıklarına maruz kalabiliyor. Dolayısıyla bir taraftan çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak, aynı zamanda da bilinçli tüketimlerini sağlamak bizim görevimiz." diye konuştu.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak? - 5

Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı kapsamında hazırlanan rapora ilişkin de Göktaş, "Çok önemli bulgular elde ettik. Hem aile içi iletişimi güçlendirmek hem de çocuklarımıza güvenli bir ortam oluşturmak adına bu çalıştayın ne kadar önemli olduğunu gördük. Pazar günü detaylı bir sunumla kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.​​​​​​

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