Çocuklara sosyal medya kısıtlaması: Yaş sınırı kaç olacak?
Çocukların sosyal medya kısıtlamasına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Dünyadaki uygulamalar incelenirken, Türkiye'ye uygun model oluşturmak üzere komisyon oluşturuldu. Uzman raporları çerçevesinde sınırın 16 yaş olması görüşü ağırlık kazanıyor.
Sosyal medyaya yaş sınırı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde...
Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin dünyadaki uygulamalar incelenirken, Türkiye'ye uygun modeller geliştirmek için komisyon kuruldu.
Yaş sınırının kaç olacağı ise henüz kesinleşmiş değil ancak hükümet, 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması üzerinde duruyor.