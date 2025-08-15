Çocukları etkisi altına alan tehlikeli TikTok akımı: "Italian Brainrot"
İtalyan beyin çürümesi (Italian Brainrot) artık kendi başına bir evren hâline geldi. TikTok, karakterlerin sıralandığı videolar, onlara dair bilgi testleri, özgün şarkılar ve popüler karakterlerin aşık olup çocuk sahibi olduğu hayran kurguları ile dolup taşıyor.
İtalyan beyin çürümesi, TikTok ve Instagram akışlarını ele geçiren en yeni trend olarak, bağımlılık yaratan durmaksızın kaydırma döngüsünü besliyor. Sosyal medyayı kasıp kavuran Italian Brainrot" İtalyanca ifadelerle öne çıkan bir Gen Alpha fenomeni. İtalyan esintisinin yanı sıra, içerikler genellikle tuhaf ya da saçma, yapay zekâ tarafından üretilmiş karakterler (çoğunlukla hayvanların rastgele nesnelerle birleştirilmiş halleri), kaotik ve aşırı uyarıcı görseller ile tamamen anlamsız hikayelerden oluşuyor.