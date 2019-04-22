Çocukların gözünden Türkiye (iPhone ile çekildi)

Çocuklar Türkiye’nin zengin coğrafyasını iPhone objektifinden görüntüledi.
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Apple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl da çocukların yaratıcılıkları ile kutluyor.
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Tüm dünya 22 Nisan’da “Dünya Günü”nü kutlarken, Türkiye’nin farklı coğrafyalarından çocuklar da çevre bilincinin gelecek nesiller açısından önemine dikkat çekmek için kendi bakış açıları ile Türkiye’nin doğal güzelliklerini fotoğrafları ve videoları ile görüntülediler.
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İşte çocukların gözünden Türkiye'nin zengin coğrafyası...