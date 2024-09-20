Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği!

Dünya üzerinde birbirinden farklı yüzlerce meslek grubu bulunuyor. Çalışma saatleri ve zorluk seviyeleri değişse de, herkesin ortak noktası hayatını devam ettirebilecek geliri elde etmek. Ancak bazı meslekler var ki, içeriğini duyunca şaşırmamak elde değil.

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 1

SEKSÖRLÜK

Yumurtadan çıktıktan bir saat sonra civcivlerin cinsiyetini tespit eden seksörlük mesleği şüphesiz dünyanın en ilginç mesleklerinden biri. Seksörler, civcivlerin tavuk mu yoksa horoz mu olduğunu anlamak için çalışıyorlar ve bu meslek dalına daha çok Uzak Doğu'da rastlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 2

KOKU UZMANI

Genellikle parfüm endüstrisinde çalışan koku uzmanları, yeni kokular geliştirmeye ve kokuları analiz etmeye yardımcı olurlar. Kokuların kalıcılığını test etmek için çeşitli deneyler yapan koku uzmanları, zaman zaman terlemiş insanlara da başvurmak zorunda kalabilirler.

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 3

TİMSAH YAKALAYICILARI

Özellikle Florida gibi bölgelerde, timsahların tehlikeli olabileceği durumlarda bu profesyoneller görev alır ve timsahları güvenli bir şekilde yakalarlar.

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 4

MOBİLYA DENETÇİSİ

Firmalar, mobilyaların sağlamlığını test  etmeleri denetçi tutarlar. Denetçiler, ürünler üzerinde kıvranarak, sallanarak ve yaslanarak, firmalara çeşitli geri dönüşlerde bulunurlar. Mobilya denetçilerinin, bir günde 200 farklı parça üzerinde birtakım pozisyonları denemesi gerekir.

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 5

YOLCU İTİCİLER

Orijinal ismi Oshiya olan bu meslekte yalnızca profesyonel kişiler çalışabilir. Oshiyalar, demir yolu ağı oldukça gelişmiş olan Japonya’da trenlerin maksimum yolcu kapasitesine ulaşması için kapı önlerindeki kalabalığı iterek aracın içine girmelerini sağlarlar.

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 6

YAS TUTUCU

Dramatik bir cenaze töreni için genelde yas tutuculara başvuruluyor. Avrupa ülkelerinde Rent a Car sistemi şeklinde çalışan bu kişiler, törende yüksek sesle ağlayıp çığlıklar atarak, sanki ölen kişinin çok yakın tanıdığıymış gibi rol yapıyorlar.

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 7

PROFESYONEL UYKUCU

Bu meslekte başınıza ve kalbinize bağlanan cihazlarla, kalp ve beyin hareketlerinizin ölçülmesi sağlanır. Böylece bilim insanları uyku bozukluklarının sebeplerine dair pek çok bilgiye ulaşabilirler. 

Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği! - 8

PROFESYONEL NEDİME

Düğünlere kişisel asistanlık hizmetleri veren şirketler, yeterince arkadaşı olmayan gelinlerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için profesyonel nedimeler gönderiyorlar.

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