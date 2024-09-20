Çok az kişinin bildiği dünyanın en tuhaf 8 mesleği!
Dünya üzerinde birbirinden farklı yüzlerce meslek grubu bulunuyor. Çalışma saatleri ve zorluk seviyeleri değişse de, herkesin ortak noktası hayatını devam ettirebilecek geliri elde etmek. Ancak bazı meslekler var ki, içeriğini duyunca şaşırmamak elde değil.
SEKSÖRLÜK
Yumurtadan çıktıktan bir saat sonra civcivlerin cinsiyetini tespit eden seksörlük mesleği şüphesiz dünyanın en ilginç mesleklerinden biri. Seksörler, civcivlerin tavuk mu yoksa horoz mu olduğunu anlamak için çalışıyorlar ve bu meslek dalına daha çok Uzak Doğu'da rastlanıyor.