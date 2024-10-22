Çok fazla ayakta duranlar dikkat: Kan dolaşım sorunlarını artırıyor

Medical News Today tarafından bildirildiği üzere, araştırma sonucunda uzun süre ayakta durmanın, derin ven trombozu yani halk arasında toplardamarda pıhtı oluşması ve varisli damarlar da dahil olmak üzere dolaşım sorunları riskini artırabileceği tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca günde 10 saatten fazla oturmanın bireyin hem kardiyovasküler hastalık hem de ortostatik dolaşım hastalığı riskini artırabileceğini açıkladı.