Çok fazla ayakta duranlar dikkat: Kan dolaşım sorunlarını artırıyor
Sydney Üniversitesindeki araştırmacılar, uzun süre ayakta durmanın oturmaya kıyasla kalp sağlığını iyileştirmediğini ortaya çıkardı. Araştırmada, ayakta durmanın varis gibi dolaşım sorunları riskini artırdığı kaydedildi. Günde 10 saatten fazla oturmanın ise kardiyovasküler hastalıkları tetiklediği aktarıldı.
Sydney Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, uzun süre ayakta durmak, oturmaya kıyasla kalp sağlığını önemli ölçüde iyileştirmiyor.