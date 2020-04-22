Contagion filminin danışmanından corona virüs açıklaması: Son salgın olduğunu düşünmüyorum

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün neredeyse dünya üzerinde her ülkede görülen küresel bir pandemiye dönüşmüş durumda.

Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor. Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.

Steven Sodeberg'in yönettiği ve Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet gibi önemli oyuncuların yer aldığı filmin danışmanlarından virolog Dr. Lipkin salgın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

India Today’de yer alan habere göre Lipkin corona virüs sonrası yeni salgınlar ile karşılaşabileceğimiz ihtimaline dikkat çekerek “Corona virüsün son salgın olduğunu düşünmüyorum, daha ölümcül virüsler çıkabilir” dedi.

Lipkin corona virüs salgınına ülkelerin çok geç reaksiyon verdiklerini iddia ederek “ABD ve İngiltere'de ilk günlerde çok yavaş davrandık. Bu ülkelerdeki halklar bu durumun bedelini ödedi" dedi.

Lipkin’e göre bu ülkelerin hızlıca corona virüs testi yapmaması salgının boyutlarının anlaşılamamasına neden olduğu gerekçesiyle yapılan en büyük hata olarak öne çıkıyor.