Corona ilk kez 1964’te keşfedildi! İşte virüsü bulan bilim kadını

Okuldan çok kısıtlı bir eğitimle ayrıldı ancak Glasgow Kraliyet Reviri'nde histopatoloji bölümünde laboratuvar teknisyeni olarak iş buldu.

Daha sonra kariyerini ilerletmek için Londra'ya taşındı ve 1954 yılında Venezuelalı ressam Enriques Almeida ile evlendi.