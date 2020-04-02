Corona virüs akıllı telefonlar ile takip edilebilir

Aynı iddiaya göre bu sayede uyarılarda bulunarak virüsün bulaşma hızını yavaşlatabilir. Örneğin virüs taşıyan biri ile temas halindeki bir kişinin yakınızınızda bulunduğu uyarısını telefonunuza gönderen uygulama bölgeden uzaklaşmanız gerektiği yönünde sizi uyarabilir.