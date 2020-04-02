Corona virüs akıllı telefonlar ile takip edilebilir

Bilim insanları, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının toplumu koruyacak şekilde kullanılabileceği önerisinde bulundu. Teklif mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ntv.com.tr 02.04.2020 - 10:10 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:51

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs (COVID-19) bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkeye yayılmış durumda.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 binin üzerine çıktı. Salgının buluşma hızını azaltmak için İngiltere’den yeni bir teklif geldi.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bir grup bilim insanları Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının toplumu koruyacak şekilde kullanılabileceği görüşünü ortaya attı

Söz konusu uygulama, corona virüse yakalanmış olanlar ve o kişiler ile temas halindeki kişiler hakkında bilgi toplayarak bir bilgi havuzu oluşturabilir.

Aynı iddiaya göre bu sayede uyarılarda bulunarak virüsün bulaşma hızını yavaşlatabilir. Örneğin virüs taşıyan biri ile temas halindeki bir kişinin yakınızınızda bulunduğu uyarısını telefonunuza gönderen uygulama bölgeden uzaklaşmanız gerektiği yönünde sizi uyarabilir.

Uygulamanın hayata geçmesini savunan bilim insanlarına göre, bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktığında, isim belirtmeden bu kişilere yakın olan herkesi bilgilendirmek için de kullanılabilir. 

Oxford Üniversitesi’nin Büyük Veri Enstitüsü ve Nuffield Nüfus Sağlığı Bölümü tarafından kaleme alınan makalede söz konusu proje virüsün yayılma hızının azaltılması ve tecritte tutulan kişilerin sosyal  hayata yeniden çıkabilmelerinin bir yolu olarak sunuldu. 

Ancak bu öneri mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi. Uygulamanın mahremiyeti ihlal edebileceğinin altını çizen çevreler bu sistemin akıllı telefon kullanımının düşük olduğu yaşlıları da kapsamayacağı görüşünde.

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