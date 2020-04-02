Corona virüs akıllı telefonlar ile takip edilebilir

ntv.com.tr 02.04.2020 - 10:10 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:51
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs (COVID-19) bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkeye yayılmış durumda.
Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 binin üzerine çıktı. Salgının buluşma hızını azaltmak için İngiltere’den yeni bir teklif geldi.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bir grup bilim insanları Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının toplumu koruyacak şekilde kullanılabileceği görüşünü ortaya attı
Söz konusu uygulama, corona virüse yakalanmış olanlar ve o kişiler ile temas halindeki kişiler hakkında bilgi toplayarak bir bilgi havuzu oluşturabilir.
Aynı iddiaya göre bu sayede uyarılarda bulunarak virüsün bulaşma hızını yavaşlatabilir. Örneğin virüs taşıyan biri ile temas halindeki bir kişinin yakınızınızda bulunduğu uyarısını telefonunuza gönderen uygulama bölgeden uzaklaşmanız gerektiği yönünde sizi uyarabilir.
Uygulamanın hayata geçmesini savunan bilim insanlarına göre, bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktığında, isim belirtmeden bu kişilere yakın olan herkesi bilgilendirmek için de kullanılabilir.
Oxford Üniversitesi’nin Büyük Veri Enstitüsü ve Nuffield Nüfus Sağlığı Bölümü tarafından kaleme alınan makalede söz konusu proje virüsün yayılma hızının azaltılması ve tecritte tutulan kişilerin sosyal hayata yeniden çıkabilmelerinin bir yolu olarak sunuldu.