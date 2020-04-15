Corona virüs akıllı telefonlar ile takip edilecek (İngiltere ilk adımı attı)

Sunday Times’ta yer alan habere göre uygulama, corona virüs testi pozitif çıkan birine yakın olduğu durumda kullanıcıları uyaracak. Uygulama bu hizmeti sağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanacak.

İngiliz uzmanlar bu yöntemin virüsün yayılma hızını hatırı sayılır oranda düşürebileceğini düşünüyor. Zira virüs taşıyan biri ile temas halindeki bir kişinin yakınızınızda bulunduğu uyarısını telefonunuza gönderen uygulama bölgeden uzaklaşmanız gerektiği yönünde sizi uyarabilecek.