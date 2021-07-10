Corona virüs aşısının arkasındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci kimdir?

60 ÜLKEDEN BİN 300 ÇALIŞAN

BioNTech'te şu an 60'tan fazla ülkeden bin 300'den fazla kişi çalışıyor ve bunların yarısından fazlası kadın. Alman biyoteknoloji firması, Ekim ayında ABD'nin Nasdaq borsasına teknoloji hisse senetleri için giriş yaptı ve borsada hızlı bir şekilde büyüdü.

Türeci, daha önce innovationsland-deutschland.de sitesine yaptığı bir açıklamada, değiştiremeyeceği şeyleri kabul etse de "etki alanının ilk göründüğü halinden farklı olduğunu düşündüğü şeylere kararlılıkla ve cesaretle konsantre olmaya" çalıştığını söylemişti.