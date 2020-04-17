Corona virüs etkisi: Sony’den PlayStation 5 kararı

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’den bu yılın sonunda tanıtılması beklenen PlayStation 5 (PS5) için üzücü bir haber geldi.

ntv.com.tr

Bloomberg'in Sony'e yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, corona virüs salgını sonrası satışlarda düşüş bekleyen şirket PS 5 için yeni bir karar aldı.

Aynı habere göre, şirket yeni PlayStation modelinin üretimini düşürme kararı aldı. İlk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı. 

PS5'in özellikleri neler?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması,  PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
No Man's Sky - 3.95 milyon

Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

Overwatch - 10.2 milyon 

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

Minecraft - 25.6 milyon 

Battlefield 4 - 13.9 milyon 

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

FIFA 19 - 32.5 milyon 

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

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