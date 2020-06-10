Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı

Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft borsada yaşanan artış sonrası tüm zamanların rekorunu kırmaya yaklaştı. ABD merkezli 4 teknoloji şirketinin toplam piyasa değeri 5 trilyon dolara dayanmış durumda.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:08

Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 1

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını ile birlikte düşüş trendine giren piyasalar kayıplarını telafi etmeye başladı.

Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 2
ABD’deki Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.924,75 puana yükseldi. S&P 500 endeksi 2020'deki tüm kayıplarını geri alırken, Nasdaq endeksi rekor seviyeye çıktı.
Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 3

ABD piyasalarındaki bu artış teknoloji dünyasının dev isimlerinin piyasa değerlerinde ciddi artışların yaşanmasına neden oldu.

Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 4

ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft söz konusu artış sonrası tüm zamanların rekorunu kırmaya yaklaşmış durumda.

Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 5

CNBC’de yer alan habere göre, Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft’un toplam piyasa değerleri 5 trilyon dolara yaklaştı. 

Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 6
Bu 4 şirket arasında 1.5 trilyon dolar ile en değerli marka Apple oldu. Sosyal medya devi Facebook ise bu 4 şirket arasında 1 trilyon dolar bandının altında kalan tek firma oldu.
Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 7

Aynı habere göre salgın döneminde online işlemlerin daha sık yapılması teknoloji şirketlerinin piyasa değerindeki artışın bir başka sebebi olarak gösterildi.

Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 8

Bu süreçte kişisel servetini en çok artıran isim ise online alışveriş platformu Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. Bloomberg Milyarderler İndeksi’ne göre Bezos, bu yılın başından itibaren servetine 35 milyar dolar daha ekledi. 

Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı - 9
Böylece, dünyanın en zengini ünvanına sahip Bezos’un toplam serveti 150 milyar dolara yükseldi.
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