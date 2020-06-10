Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon dolara yaklaştı

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:08
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını ile birlikte düşüş trendine giren piyasalar kayıplarını telafi etmeye başladı.
ABD piyasalarındaki bu artış teknoloji dünyasının dev isimlerinin piyasa değerlerinde ciddi artışların yaşanmasına neden oldu.
ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft söz konusu artış sonrası tüm zamanların rekorunu kırmaya yaklaşmış durumda.
CNBC’de yer alan habere göre, Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft’un toplam piyasa değerleri 5 trilyon dolara yaklaştı.
Aynı habere göre salgın döneminde online işlemlerin daha sık yapılması teknoloji şirketlerinin piyasa değerindeki artışın bir başka sebebi olarak gösterildi.
Bu süreçte kişisel servetini en çok artıran isim ise online alışveriş platformu Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. Bloomberg Milyarderler İndeksi’ne göre Bezos, bu yılın başından itibaren servetine 35 milyar dolar daha ekledi.