Corona virüs etkisi: WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü

WhatsApp gibi çok kullanılan uygulamalar üzerinden kullanıcılara çeşitli konularda mesajlar atılarak tuzak kuran dolandırıcılar bir kez daha iş başında.
TechRadar’da yer alan habere göre, corona virüs salgını sonrası pek çok kişinin evden çalışmayı kolaylaştıran videolu görüşmeye imkan veren uygulamalara yönelmeye başlaması siber dolandırıcıları harekete geçirdi.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve kendisini daha üstün bir sürüm gibi tanıtan "WhatsApp Gold” yeniden ortaya çıkmış durumda.