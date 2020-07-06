Corona virüs etkisi: 'Gökyüzünün Kraliçesi' için yolun sonu göründü

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İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) milyonlarca kişiye bulaşmış durumda. Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görüen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 530 binin üzerine çıkmış durumda.
Corona virüs sadece insan sağlığını tehdit etmiyor ekonomide de derin yaralar açıyor. Corona virüs salgınının olumsuz yönde etkilediği havayolu sektörü tarihinin en zor dönemini geçiriyor.
Peki salgın kontrol altına alındığında durum nasıl olacak? Başka bir deyişle salgın sona erdiğinde havayolu şirketleri eski günlerine dönebilecek mi?
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre salgından sonraki dönemde dahi çok sayıda yolcuyu taşımaya imkan veren uçakları tercih etmeyeceği belirtiliyor.
Aynı haberde görüşlerine yer verilen havacılık uzmanı Andrew Charlton havayolu şirketlerinin daha az ve daha az yolcu kapasiteli uçakları tercih ettiği bilgisinin altını çizdi.
'Gökyüzünün Kraliçesi' olarak da anılan Boeing'in 747 serisinin üretimleri, Bloomberg raporlarına göre 2 yıl içinde kademeli olarak durdurulacak.
Alman Lufthansa, Corona virüs salgını sırasında kontrollü küçülmek ve maliyetleri azaltmak için bir çok uçağını hurdaya ayırdı ya da uçuşları kapatma kararı almıştı.
Bu kapsamda havayolu şirketi Altı adet Airbus A-380, beş adet Boeing 747-400 ve yedi adet Airbus A340-600 uçağı emekliye ayırmıştı.