Corona virüs ile popüler olan oyun Plague Inc'ten yeni adım

ntv.com.tr 25.03.2020 - 07:46
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen, bugün 160’ın üzerinde ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) ile popülerleşen oyun Plague Inc yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Oyuncuların tüm dünyayı etkisi altına alacak bir virüs geliştirmelerinin beklendiği strateji oyunu Plague Inc, corona virüs salgını ile beraber Çin ve birkaç ülkede daha en çok indirilen uygulama olmuştu.
The Verge’de yer alan habere göre, popüler oyunun yapımıcısı olan şirket yeni bir oyun modu geliştirme kararı aldı.
Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen tavsiye üzerine alındığı belirtilen yeni oyun modunda kullanıcılar gezegenimize virüs bulaştırmak yerine onu salgından kurtarmaya çalışacak.
Yeni oyun modunda oyuncular, bir hastalığın ilerlemesini yönetmeye, sağlık hizmetlerini düzenlemeye, karantina, sosyal mesafe ve toplu alanların kapatılması gibi gerçek dünya önlemlerini almaya çalışacaklar.