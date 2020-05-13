Corona virüs yasağını delen Musk'tan Trump'a teşekkür

Geçtiğimiz günlerde ABD’deki corona virüs kısıtlamalarını “Faşist bir yaklaşım” ifadesi ile eleştiren Elon Musk söz konusu yasağı deldi. Musk'ın bu kararını destekleyen Trump sürecin hızlanması gerektiğini belirten bir tweet attı. Musk ise aynı platformdan ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

ntv.com.tr 13.05.2020 - 07:33

Güney Afrika asıllı iş insanı Elon Musk ABD’nin California eyaletinde yürürlükte olan corona virüs kısıtlamalarını çiğnedi.  

 

Musk'ın  sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla  Covid-19 yasağına rağmen üretime başladı. Musk'ın bu kararı sonrası Twitter'da bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Trump Tesla'ya destek verdi. 

 

Trump'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajına cevap veren Musk ABD Başkanına teşekkür etti. 

 

Tesla CEO'su Musk, dün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirmişti.  

 

Musk daha önce tüm uyarılara rağmen bölgedeki fabrikasını açık tutmak için birkaç adım atmış ancak alınan karar kapsamında fabrika üretime ara vermek zorunda kalmıştı.   

İş yerlerinin kapalı kalmasını değerlendiren   Musk Tesla gibi şirketlerin bu krizi atlatacağını ancak küçük işletmelerin akıbetinin parlak olmayacağını öne sürmüştü.  

 

Geçtiğimiz hafta California’da uygulanan   corona virüs önlemlerini eleştiren Musk  “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” demiş ve bu durumu ”Faşist bir yaklaşım” şeklinde eleştirmişti.  

 

Musk kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Özgür ABD hemen” ifadesine yer vermişti.
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