Corona virüs dijital adaletsizliği derinleştirdi

"Şirketler, organizasyonlar ve hükümetler, seyahat kısıtlamaları ve diğer tecrit uygulamalarının etkilerini azaltmak için daha çok dijital çözüm üretmeye başladıklarından, dijital teknolojiyi daha önce hiç kullanmadıkları bir biçimde kullanmayı öğrenecekler. Yani ekonomi tekrar rayına oturduğunda daha dijital bir ekonomi ve dijital araçlardan daha fazla faydalanan bir dijital toplum göreceğiz. Bunu yapmaya hazır olmayan ülkeler çok daha ağır bir şekilde düşüş yaşayacak” diyor Fredriksson.