Corona Virüsü insanlara nasıl bulaştı?

SAVUNMA MEKANİZMALARI KORUYOR

"Bu tarz virüslerin yaratabileceği yıkımları kestirmek kolay değil" diyen Londra King's College'dan viroloji uzmanı Stuart Neil, bu tür salgınların yine de çok sık yaşanmadığına işaret ediyor. "Doğası gereği ölümcül olan bir virüs yoktur, çünkü yarasalarda görülen Corona virüste olduğu gibi, bir tür için zararsız olan diğer tür için ölümcül olabilir" diyen Neil, bunun tamamen "savunma mekanizmaları ve virüsle kurulacak uyuma bağlı" olduğunu belirtiyor.

İnsanların vahşi hayvanların yaşam alanlarına daha çok müdahale etmesi nedeniyle bu tür salgınların görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunan Neil, bu virüsün yayılma nedenlerinden birinin insanların hayvanlara yönelik tutumu olduğunu ifade ediyor.