Corona virüsün ilacı çoktan bulunmuş olabilir mi?

Şu an dünya genelinde corona virüse karşı 68 ayrı aşı projesi yürütülüyor. Ancak uzmanlara göre bu yıl içinde aşının bulunup kitlelere uygulanması güç. Alman Farmakolojik Araştırmacılar Birliği (VfA) uzmanları Covid-19’a (SARS-CoV-2) karşı bu yıl içinde bir aşının bulunması durumunda dahi sağlık sistemi gelişmiş Almanya’da bile kitlesel aşılamaların mümkün olamayacağı görüşünde. Bu yüzden de geriye iki seçenek kalıyor: Ya aylarca sürecek izolasyona devam ya da mevcut ilaçların etken maddeleriyle uygun bir tedavi yöntemi geliştirmek.

Peki yeni bir ilaca gerek var mı, kullanımdaki mevcut ilaçlar yeni tip corona virüse yakalanan hastalara çare olabilir mi?