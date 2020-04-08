Corona virüsün ilacı çoktan bulunmuş olabilir mi?

DW Türkçe 08.04.2020 - 07:40
Şu an dünya genelinde corona virüse karşı 68 ayrı aşı projesi yürütülüyor. Ancak uzmanlara göre bu yıl içinde aşının bulunup kitlelere uygulanması güç. Alman Farmakolojik Araştırmacılar Birliği (VfA) uzmanları Covid-19’a (SARS-CoV-2) karşı bu yıl içinde bir aşının bulunması durumunda dahi sağlık sistemi gelişmiş Almanya’da bile kitlesel aşılamaların mümkün olamayacağı görüşünde. Bu yüzden de geriye iki seçenek kalıyor: Ya aylarca sürecek izolasyona devam ya da mevcut ilaçların etken maddeleriyle uygun bir tedavi yöntemi geliştirmek.
Peki yeni bir ilaca gerek var mı, kullanımdaki mevcut ilaçlar yeni tip corona virüse yakalanan hastalara çare olabilir mi?
Ruhsatlı ve halihazırda kullanımda olan ilaçların yeni bir hastalığın tedavisi için yeniden konumlandırılarak kullanılmasına tıp literatüründe "Repurposing" deniyor. Bu yeniden konumlandırma, sıfırdan bir etken madde geliştirmekten hem daha basit, hem de süreç daha hızlı işlemiş oluyor. Zira böylece yeni bir ilacın hastalara verilebilmesi için gerekli geniş kapsamlı; maliyetli ve uzun süren test süreci ortadan kalkıp klinik denemeler daha hızlı sonuçlandırılabiliyor.
Corona virüs tedavisinde işe yarayacak en mantıklı ilacın ya da etken maddenin hangisi olacağı yapılacak testler ve ilaç ruhsatlandırmalarından sorumlu kurumların kararına bağlı. Bu yüzden de uzmanlar, oluşabilecek yan etkilere karşı kişilerin hekimlere danışmadan kendi başlarına ilaç kullanmamaları gerektiğini belirtiyor.
Halihazırda SARS-CoV-2’ye karşı üç ana ilaç grubunda denemeler yapılıyor.
Antviral ilaçlarla virüslerin çoğalmasının durdurulması ve akciğer hücrelerine tutunmaları engellenmeye çalışılıyor. Antiviral ilaçlar örneğin grip (influenza), Hepatit C (sarılık), HIV (AIDS) ve Ebola virüslerinin yol açtığı hastalıkların tedavisinde ayrıca yine corona grubundaki virüslerin yol açtığı SARS ve MERS hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca kısa bir süre önce etkisinin olduğu ortaya çıkan malarya (sıtma) ilaçları da yenit tip corona virüs tedavisi için araştırılan ilaçlar arasında yer alıyor.
İmmünomodülatörler ise vücudun bağışıklık sistemini sınırlandırarak, vücut direncinin aşırı tepki vererek insanın kendi vücuduna ölümcül bir zarar vermemesini amaçlıyor. Bu tarz immünomodülatörler örneğin eklemlerdeki artrit (eklem iltihabı) ve iltihabi böbrek hastalıklarının tedavisi için geliştirildi.
Önceki corona virüslere karşı kullanılan anti-viral ilaçların yen tip corona virüsle mücadelede de işe yaraması olasılık dahilinde. ZiraSevere Acute Respiratory Syndrome (SARS) ve Middle East Respiratory Syndrome (MERS) de corona virüslerin yol açtığı hastalıklardan. SARS-CoV-2 de 2002 yılına ait SARS’ın başka bir türü olarak görülüyor.
Laboratuvar araştırmaları Ebola enfeksiyonları için üretilen Remdesivir etken maddesinin SARS ve MERS-corona virüslerine karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Ancak Amerikan Gilead Sciences ilaç şirketi tarafından geliştirilen Remdesivir'e henüz dünya genelinde hiçbir ülkede ruhsat verilmiş değil. ABD’nin yanı sıra Çin’de de Remdesivir’le ilgili klinik araştırmalar sürüyor.
Bu virostatik ilaç, Remdesivir’in farklı RNA virüs türlerine etki etmesi gibi, aslında viral RNA polimerazını (RNA polimerazlar: bir DNA veya RNA molekülündeki bilgiyi RNA molekülü olarak kopyalayan enzimler ailesi) azalttığı için influenza tedavisinde kullanılıyor. 2014’ten itibaren başarılı bir biçimde Ebola tedavisinde kullanılıyor. Japon hükümeti 2016’da Gine’deki Ebola salgınıyla mücadele için Favipiravir yardımında bulundu. Çin yönetimi, yeni tip corona virüs salgının çıkış merkezi Vuhan kentinde de Covid-19’a karşı Avigan konusunda umut verici bulgular elde edildiğini duyurdu.
Geçen haftalarda yeni tip corona virüsle mücadele için dillendirilen bir başka ilaç ise eskiden beri sıtma tedavisinde kullanılan; Resochin. Etken maddesi Chloroquin, eskiden sıtma önleyici olarak kullanılıyordu ancak son yıllarda kullanımı azaldı. Marseille'de hücre kültürü laboratuvarında yapılan testler, Chloroquin etken maddesinin corona virüsün çoğalma hızını azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar bu nedenle etken maddenin antiviral olarak da kullanabileceğini belirtiyor. 1930 yılında geliştirilen Resochin adlı ilaç halihazırda sadece Bayer şirketinin Pakistan’daki fabrikasında üretiliyor. Bayer şu sıralar Chloroquin etken içerikli ilaçların Avrupa genelinde üretilmesi için düğmeye bastı. Şirket ilacı üretip hükümetlere hibe etmek istiyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülkesi için kapsamlı bir siparişte bulunduğunu açıkladı.
Şu an için test edilen sıtma ilaçları etken maddelerinden bir diğeri de Hydroxychloroquin.Testlerin olumlu sonuç vermesi halinde Novartis ve Sanofi şirketleri de corona virüs tedavisi için dünya genelinde milyonlarca dozu hastalara sunacağını açıkladı.
Berlin Charité Hastanesi'nde görevli virolog Christian Drosten Marseille'deki araştırmanın uygulanış biçimi ve elde ettiği sonuçlar konusunda çekincelerini dile getirdi. ABD'de Başkan Donald Trump’ın Covid-19 hastalarının tedavisinde Chloroquin kullanımına destek vermesinin ardından Amerikan Sağlık ve Sosyal Hizmet birimleri de Marseille’deki araştırmayla ilgili çekinceleri olduğunu açıkladı.
Lopinavir/ritonavir etken madde kombinasyonu içeren HIV ilaçlarının yeni tip corona virüse karşı da etkili olabileceği konusunda umutlar yüksek. Amerikan AbbVie ilaç şirketinin ürettiği ve söz konusu etken maddeli Kaletra halihazırda Çin, Tayland ve Singapur’da Covid-19 tedavisinde deneme amaçlı kullanıldı. Ancak somut sonuçların elde edilebilmesi için daha fazla teste ihtiyaç duyuluyor. Alman Farmakolojik Araştırma Birliği (VfA) temsilcileri ayrıca halihazırda farklı pek çok antikor ve bağışıklık terapisi ilaçlarının corona virüse karşı etkisinin incelendiğini duyurdu. Bunlar arasında HIV ve meme kanseri tedavisinde kullanılan Leronlimab antikor içerikli CytoDyn, ve MERS’e karşı geliştirilen iki antikor içerikli Regeneron ve Innovation Pharmaceutials’ın ağıziçi ve bağırsak enfeksiyonları tedavisi için geliştirdiği Brilacidin yer alıyor.
Göttingen kentindeki Alman Primat Merkezi'nin yönetiminde oluşturulan bir konsorsiyum da Camostat Mesilat üzerine klinik deneyler yapmayı planlıyor. Japonya’da pankreas iltihabı tedavisinde kullanılan bu etken madde bir akciğer hücre enzimini baskılıyor; bu da SARS-Cov-2 virüslerinin hücre geçişi için hayati önemde.
Avrupa İlaç Kurumu (EMA), ilaç üreticisi şirketlere ve araştırma kurumlarına bir çağrıda bulunarak mevcut ilaçların yeni tip corona virüs tedavisine uygunluğunun hızlı bir biçimde sonuçlandırılabilmesi için, hastalar üzerinde, birbiriyle uyumlu uluslararası araştırmaların yapılmasını istedi.