COVID-19 bağışıklık belgesi yeterince güvenilir mi?

Ancak Schnell'in bu bağışıklık belgelerinin herkesin birbirini tanıdığı küçük şehirlerde uygulanabileceği konusunda şüpheleri mevcut. Zira Schnell’e göre uygulama toplumu “normal hayatına devam edenler ve edemeyenler” olarak ikiye ayırma riski taşıyor. Bu da toplumu şu anda bir arada tutan dayanışma ortamı için oldukça zararlı. "Eşit olmayan durumları eşitmiş gibi kabul edemezsiniz” diyen Schnell, bağışıklık belgelemesi yönteminin teoride, "sadece ama sadece” bir adım ileriye gidebilmek için bir yöntem olabileceğini söylüyor. Profesör, planın "yalnızca diğer sosyal mesafelenme kısıtlamalarını sürdürdüğünüz sürece etik olarak değerlendirilebileceğini” söylüyor. Ancak bu senaryonun uygulanabilirliği, toplu taşıma kullanımı ve insanların işe dönmesi gibi durumlarda oldukça zor.